أخبار عاجلة

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمة ليونيل ميسي

Print
مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمة ليونيل ميسي مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمة ليونيل ميسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على أزمة نجم الفريق مواطنه ليونيل ميسي، التي تفجرت خلال مباراة الفريق أمام نظيره ليون في الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره ليون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر البطولة ليواصل عملاق حديقة الأمراء تصدره لجدول ترتيب الدوري بلا منافس.

وقام ماوريسيو بوكيتينو باستبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 76 من عمر المباراة والدفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلاً منه، وهنا سيطرت على ميسي حالة من الغضب الشديد وخرج رافضاً مصافحة المدير الفني بوكيتينو عقب خروجه.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: «لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين وأنا المسؤول عن الاختيارات سواء قبل المباراة أو خلالها، أنا في مكاني هذا من أجل اختيار القرارات التي تخدم مصلحة الفريق».

وأوضح بوكيتينو: «اللاعبون لا يحبون أن يخرجوا من الملعب، ولقد أردت استبدال ميسي من أجل حمايته والحفاظ عليه للمباريات المقبلة الصعبة التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والقاري».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل