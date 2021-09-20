مدرب باريس سان جيرمان يعلق على أزمة ليونيل ميسي

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علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي على أزمة نجم الفريق مواطنه ليونيل ميسي، التي تفجرت خلال مباراة الفريق أمام نظيره ليون في الدوري الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره ليون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر البطولة ليواصل عملاق حديقة الأمراء تصدره لجدول ترتيب الدوري بلا منافس.

وقام ماوريسيو بوكيتينو باستبدال ليونيل ميسي في الدقيقة 76 من عمر المباراة والدفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلاً منه، وهنا سيطرت على ميسي حالة من الغضب الشديد وخرج رافضاً مصافحة المدير الفني بوكيتينو عقب خروجه.

وقال بوكيتينو عقب المباراة: «لدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين وأنا المسؤول عن الاختيارات سواء قبل المباراة أو خلالها، أنا في مكاني هذا من أجل اختيار القرارات التي تخدم مصلحة الفريق».

وأوضح بوكيتينو: «اللاعبون لا يحبون أن يخرجوا من الملعب، ولقد أردت استبدال ميسي من أجل حمايته والحفاظ عليه للمباريات المقبلة الصعبة التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والقاري».