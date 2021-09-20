تعرف على كواليس الحديث الغاضب بين ميسي ومدرب باريس

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كشفت تقارير فرنسية اليوم الاثنين النقاب عما دار بين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان، وبين مواطنه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق، وذل; خلال المباراة أمام ليون.

وتفجرت أزمة بين ميسي ومدربه خلال مباراة الفريق أمام نظيره ليون في الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز باريس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر البطولة ليواصل عملاق حديقة الأمراء تصدره لجدول ترتيب الدوري بلا منافس.

واشتعلت الأزمة حينما قام بوكيتينو باستبدال ميسي في الدقيقة 76 من عمر المباراة والدفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلاً منه، وهنا سيطرت على ميسي حالة من الغضب الشديد وخرج من الملعب وعلى وجهه علامات الغضب الشديد ورفض مصافحة المدير الفني بوكيتينو.

وكشفت التقارير أن بوكيتينو سأل ميسي لحظة خروجه عن حالته وأرد مصافحته لكن النجم الأرجنتيني تجاهل ذلك.

وقالت شبكة «أر أم سي» إن بوكيتينو قال لليونيل ميسي: «هل أنت بخير»، فرد الأخير: «نعم حالتي جيدة جداً» وواصل خروجه من الملعب دون مصافحة مدربه.

وكان بوكيتينو قد أكد في تصريحات له عقب المباراة أنه في بعض الأحيان قرارات المدرب تعجب اللاعبين وأحيانا لا تعجبهم مشيراً إلى أنه يتعامل مع كافة المواقف ولا توجد لديه مشكلة.