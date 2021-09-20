غرس 20 ألف شتلة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 بالأحساء

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تهدف إلى إيصال رسائل واضحة للطلاب عن أهمية التشجير

اتفقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء والمجلس البلدي، على استثمار مناسبة اليوم الوطني الـ91 لزراعة شتلات في محيط المدارس الثانوية للبنين، ضمن النسخة الثالثة في مبادرة "فلنغرسها" التي تستهدف غرس 20 ألف شتلة يتولى غرسها طلاب المحافظة، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان "الأحساء تغرس".

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته إدارة التعليم اليوم، برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الفلاح، بحضور اللجنة التنفيذية للمبادرة في المجلس البلدي برئاسة نائب رئيس المجلس يوسف الحجي وعدد من الأعضاء.

وأشار الدكتور "الفلاح" إلى أن المبادرة تهدف إلى إيصال رسائل واضحة للطلاب بأهمية التشجير، والتثقيف البيئي، والتطوع البيئي من قِبَل الطلاب.

بدوره وصف "الحجي"، الشراكة بأنها ستكون خارجية يتولى خلالها الطلاب المتطوعون غرس وزراعة الشتلات؛ مبينًا أن المبادرة ستنطلق في غرة شهر ربيع الأول المقبل، وتستمر لمدة شهر، تسبقها حملة إعلامية توعوية تنطلق يوم الأحد القادم الموافق 12 صفر المقبل.