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إجراء 1248 عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع وحالات علاج الأورام ببورسعيد والأقصر

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إجراء 1248 عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع وحالات علاج الأورام ببورسعيد والأقصر إجراء 1248 عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع وحالات علاج الأورام ببورسعيد والأقصر

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كشف الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل عن إجراء أكثر من ١٢٤٨ عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع، وحالات علاج الأورام خارج محافظتى بورسعيد والأقصر، بالمستشفيات المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى؛ فنحن نستهدف توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تدريب ٣ آلاف رائدة اجتماعية للتوعية بأهمية التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وما توفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين؛ من أجل تحفيزهم للتسجيل بالمنظومة الجديدة، كل في محافظته، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من مد مظلة هذا المشروع القومى بشتى المحافظات.

قال صادق في بيان اليوم الإثنين: نتوسع في التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من ٣٠٠ جنيه.

المصرى اليوم

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