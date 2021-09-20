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وجه محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن ما يحدث داخل نادي الزمالك

وطالب العسال في رسالته وزير الرياضة باستخدام سلطاته التي يخولها له القانون باعادة الامور لنصابها الطبيعي داخل نادي الزمالك واعادة المجلس المنتخب

وقال العسال في رسالته للوزير: «وزير الرياضة أعد الأمور لنصابها الطبيعى بنادى الزمالك لان عودة المجلس المنتخب أصبح ضرورة ملحة وللصالح العام القانون يعطيك الحق في ذلك»، مؤكدا انه برجوع المجلس المنتخب سوف تقضي على الارتباك والعشوائية داخل النادي وتجهض كافة التصريحات فير مسئولة والتى تزيد الأمور إشتعالا.

وناشد العسال الوزير بسرعة التدخل، وقال العسال «مصر أولا وأخيرا ولا يصح إلا الصحيح».

وابدي العسال استيائه من محاولات بعض الخونة الهاربين والمتربصين بالدولة المصرية بالزج بازمات نادي الزمالك وحملة التبرعات الاخيرة