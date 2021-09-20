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واصل سعر الذهب، صباح اليوم الاثنين، 20 سبتمبر 2021، التراجع مع بداية التداول في البورصة العالمية، كما واصلت أسعار الذهب في مصر التراجع قليلا عن الاسعار التي سجلتها الاسبوع الماضى، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر متوسط سعر 771 جنيها تقريبا محققا انخفاضا بقيمة 13 جنيها خلال اسبوع .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 662 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6150 إلى 6184 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، مع بداية التداول بالبورصة، مع صعود الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية وانخفض الذهب في التعاملات الفورية وكذلك العقود الآجلة للذهب، وشهد الذهب خلال السبوع الماضى حالة من الاضراب والهبوط المفاجىء نتيجة صدور بيانات اقتصادية أمريكية مما دفع أسعار الذهب للتراجع .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.11 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،752.63 $ .

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