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الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

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أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021

افتتحت الذهب بالكويت عمليات البيع والشراء للذهب اليوم الاثنين 20 ــ 9 ــ 2021 بانخفاض جديد في السعر أضفي مزيد من الجاذبية للأسعار التي اتخذت اتجاه الهبوط خلال الأسبوع الجاري.

و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 «بدون المصنعية» بمبلغ 14.873 دينار كويتي، بما يعادل 49.413 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاثنين 20 ــ 9 ــ 2021

من جهتها تعرض جريدة «المصري اليوم» لقرّائها اسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الاثنين 20 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 16.981 دينار كويتي، ويقابله 56.416 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.581 دينار كويتي، مقابل 51.763 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 14.873 دينار كويتي، مقابل 49.413 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.749 دينار كويتي، ويقابله 42.354 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 528.174 دينار كويتي، مقابل 1754.731 دولار أمريكي.


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المصرى اليوم

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