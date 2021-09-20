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الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 الذهب في الأردن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

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حافظ الذهب في الأردن على المعدلات المبشرة للأسعار التي وصل إليها، بعد الانخفاض في فئات الذهب مع بداية الأسبوع الجاري، وسجل الذهب «عيار 21» انخفاضًا قدره 0.6 دينارًا أردنيا في الجرام الواحد عن الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جرام الذهب «عيار 24» انخفاض قدره 0.8 دينارًا عن سعر يوم الخميس الماضي.

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم في الاردن بسعر 35.90 دينار أردني للبيع، و34.40 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 20 ــ 9 ــ 2021

وتُعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الأردن الذهب بصفة يومية، وتطالب التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين 20 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 42.60 دينار أردني للبيع، و39.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 35.90 دينار أردني للبيع، و34.40 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.00 دينار أردني للبيع، و29.20 دينار أردني للشراء.

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