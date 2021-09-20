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"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:14 صباحاً
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"
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الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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