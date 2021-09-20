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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ

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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ
أربعة أشخاص أصيبوا وهناك عدد من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف

قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أن مجهولًا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية؛ مما أسفر عن سقوط 5 قتلى و6 إصابات.

ونقلت الوكالة إنترفاكس عن مصدر قوله إنه تم "تحييد" المسلح في الحادثة؛ بحسب "رويترز".

وأظهر مقطع قصير، لم يتم التأكد من صحته، رجلًا يحمل بندقية، وقالت وسائل إعلام روسية إنه منفذ الهجوم.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن المكتب الصحفي للجامعة قال إن أربعة أشخاص أصيبوا، وإن عددًا من الطلبة والأساتذة محاصرون في الصفوف.

وأظهر مقطع فيديو بعض الطلاب وهم يفرون من نوافذ الجامعة هربًا.

وفي مايو الماضي قُتل 9 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، وأصيب كثيرون بإصابات خطيرة بعدما أطلق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية؛ مما دفع الكرملين للدعوة إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وحينها اعتبر هذا أسوأ حادث إطلاق نار بمقر تعليمي في منذ عام 2018 عندما قتل طالب في جامعة بمنطقة القرم -التي ضمتها روسيا- 20 شخصًا قبل أن ينتحر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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