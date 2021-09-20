أخبار عاجلة

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القنصل الروسي بالغردقة يوجه الشكر لمصر بعد انتهاء انتخابات «الدوما»

Print
القنصل الروسي بالغردقة يوجه الشكر لمصر بعد انتهاء انتخابات «الدوما» القنصل الروسي بالغردقة يوجه الشكر لمصر بعد انتهاء انتخابات «الدوما»

وجه فيكتور فوروبياف القنصل الروسي العام بالغردقة الشكر لأجهزة الأمن بالبحر الأحمر بعد انتهاء انتخابات «الدوما» وتأمينها للانتخابات امنيا ومروريًا.

وكشف القنصل الروسي ان عدد كبير من الجالية الروسية يقيم داخل الغردقة يقدر بنحو 20 ألف مواطن روسي، بجانب آلاف الزائرين من السائحين الروس الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات السياحية.

وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين الروس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل