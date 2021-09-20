القنصل الروسي بالغردقة يوجه الشكر لمصر بعد انتهاء انتخابات «الدوما»

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وجه فيكتور فوروبياف القنصل الروسي العام بالغردقة الشكر لأجهزة الأمن بالبحر الأحمر بعد انتهاء انتخابات «الدوما» وتأمينها للانتخابات امنيا ومروريًا.

وكشف القنصل الروسي ان عدد كبير من الجالية الروسية يقيم داخل الغردقة يقدر بنحو 20 ألف مواطن روسي، بجانب آلاف الزائرين من السائحين الروس الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات السياحية.

وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين الروس.