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رعب بالنهار وجحيم بالليل.. لقطات مخيفة لانفجار بركان جزر الكناري

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إجلاء 5 آلاف من سكان جزيرة لا بالما

رعب بالنهار وجحيم بالليل.. لقطات مخيفة لانفجار بركان جزر الكناري

بحمم وأصوات مرعبة نهاراً، وبمشهد من الجحيم ليلاً، هكذا رصدت لقطات الفيديو لحظات انفجار بركان كمبر فيخا في جزر الكناري الإسبانية، قبل أن تبدأ عملية قذف الحمم البركانية لساعات مستمرة مساء الأحد.

وأظهر المشهد المثير لحظة انفجار البركان، حيث ظهرت الأجزاء النارية تتطاير، بينما ينفث البركان الدخان والقطع الصخرية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وثار البركان بجزيرة لا بالما؛ إحدى جزر الكناري الإسبانية، الأحد، مرسلاً سيلاً من الحمم وعموداً من الدخان والرماد في الجو من متنزه كمبر فيخا الوطني في جنوب الجزيرة.

كما بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، مشاهد من جحيم البركان المنتشر في المنطقة ليلاً، وكيف أضاءت الحمم ومقذوفات البركان المكان بالكامل.

وحسب الصحيفة، قامت السلطات بإجلاء 5 آلاف من سكان المنطقة ممّن يعانون مشكلات في الحركة وبعض الماشية من القرى المحيطة قبل ثوران البركان في الساعة الثالثة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، على منحدر به أشجار في منطقة كابيثا دي فاكا القليلة السكان.

وفور ثوران البركان حثّت البلدية السكان في بيان على "التزام أقصى درجات الحذر" وعلى البقاء بعيداً عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق.

رعب بالنهار وجحيم بالليل.. لقطات مخيفة لانفجار بركان جزر الكناري

رعب بالنهار وجحيم بالليل.. لقطات مخيفة لانفجار بركان جزر الكناري

رعب بالنهار وجحيم بالليل.. لقطات مخيفة لانفجار بركان جزر الكناري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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