إعدام 100 كيلو من الأغذية والمشروبات الفاسدة بشمال سيناء

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تم إعدام كمية من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية خلال حملة موسعة نفذتها مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مدينة العريش، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إلى أن الحملة تمت تحت رعاية كل من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائى، وتحت اشراف عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة واشتراك كل من منصور الشبراوى مراقب عام أغذية ادارة العريش الصحية، مطاوع عبدالحليم واسلام عادل ومحمد فايز مراقبى الأغذية بالإدارة .

وأضاف أنه تم خلال الحملة تم المرور على 23 منشأة أسفرت عن، تحرير عدد 13 محضرًا لمخالفة القرار 97 لعدم وجود شهادات صحية، عدد 9 محاضر لمخالفة القرار 96 لعدم نظافة المنشأة، وسحب عدد 24 عينة للفحص في المعامل للتأكد من صلاحيتها.. إلى جانب إعدام عدد ٦٧ كيلو اغذيه مجهوله المصدر ومنتهيه الصلاحيه، اعدام عدد ٣٩ لتر زيوت قلى ومشروبات غازيه وعصائر منتهية الصلاحية، كما تم تنفيذ تثقيف صحي للعاملين المشتغلين في تداول وبيع الأغذية.