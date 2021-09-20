بـ 9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تدفع بقافلة مجانية لمدينة برج العرب (صورة)

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، أمس استمرت يومين، تضمنت فحص وعلاج 1276 مريض من سكان المدينة مجاناً.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح «السقعان» أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1276 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم 446 تحليلا طبيا مختلفا و17 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 86 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 914 مواطن من أهالى القرية في عدد من الموضوعات الصحية.