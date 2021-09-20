أخبار عاجلة

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بـ 9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تدفع بقافلة مجانية لمدينة برج العرب (صورة)

Print
بـ 9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تدفع بقافلة مجانية لمدينة برج العرب (صورة) بـ 9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تدفع بقافلة مجانية لمدينة برج العرب (صورة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، أمس استمرت يومين، تضمنت فحص وعلاج 1276 مريض من سكان المدينة مجاناً.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 47 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح «السقعان» أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1276 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم 446 تحليلا طبيا مختلفا و17 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 86 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 914 مواطن من أهالى القرية في عدد من الموضوعات الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل