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بعد توقف دام 3 سنوات .. عودة إجراء العمليات الجراحية بمركز أبحاث طب اسنان الإسكندرية (صورة)

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بعد توقف دام 3 سنوات .. عودة إجراء العمليات الجراحية بمركز أبحاث طب اسنان الإسكندرية (صورة) بعد توقف دام 3 سنوات .. عودة إجراء العمليات الجراحية بمركز أبحاث طب اسنان الإسكندرية (صورة)

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بعد توقف دام حوالي 3 سنوات، عاد العمل لإجراء العمليات الجراحية بمركز أبحاث طب الأسنان في سموحه التابع لمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية.

وهنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مركز أبحاث طب الأسنان بسموحة لجميع الأطباء والعاملين بمناسبة عودة العمل للعمليات الجراحية بالمركز بعد توقف الفترة الماضية.

وقال «السقعان» أن العمل بدأ بإجراء عملية جراحية أجريت أمس لطفل في الرابعة من عمره يعاني من تسوس بالأسنان اللبنية وتسوس متقدمة بالضروس اللبنية حيث تم عمل حشوات تجميليه (كمبوزيت)، وعمل علاج عصب لـ6 ضروس، كما تم وضع 8 تلبيسات للحفاظ على الضروس .

وأجرى العملية التي استغرقت ما يقرب من ساعتين، الدكتور جمال الدين الغريانى، أخصائي طب أسنان الأطفال، والدكتورة سمر طه، والدكتور وليد مختار أخصائي التخدير.

المصرى اليوم

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