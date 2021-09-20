ندوة حول التمكين الاقتصادي ينظمها المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء

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في اطار اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا، نظم فرع المجلس القومى للمرأة يشمال سيناء ندوة تحت عنوان «التمكين الاقتصادى للمرأة» برئاسة إحسان داود غالى مقررة الفرع بشمال سيناء، وبحضور الدكتورة سهام جبريل عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة المحافظات بالمجلس، فاطمة نصار والاعلامية نهى رضوان من أعضاء الفرع، إلى جانب آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء وعضوة المجلس القومى للمرأة، طارق الشوربجى مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفرع الجهاز، ونحو 40 سيدة وفتاة .

وأكدت إحسان داود غالى مقررة الفرع، في بيان، أن الندوة في اطار الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا وطبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وفى إطار مجهودات المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مشيرة إلى دور المجلس في دعم المرأة والخدمات التي يقدمها فرع المجلس للمرأة عموما ولدعمها اقتصاديا ومساندتها .

كما أشارت إلى اختصاصات المجلس القومى للمرأة ونشأته والبرامج التي يقوم بتنفيذها لصالح المرأة، وحملات طرق الأبواب خلال الفترة السابقة لدعم قضايا المرأة والاهتمام بها، وكذا حملة طرق الأبواب المقبلة تحت عنوان: «المرأة المصرية صانعة السلام»، وغيرها من حملات.. منها: «لانى رجل» وعن مبادرة: «سيناء بلا تسول» والمقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة، وعن الندوات التي ينفذها فرع المجلس عن الشمول المالى، وتناولت أيضا «التحول الرقمى» وأهميته خلال هذه المرحلة .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهام جبريل عضو الأمانة العامة بالمجلس، تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى للمرأة والتدريب على إقامة مشروعات صغيرة منتجة للمرأة المعيلة ومساندتها اقتصاديا من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى وبروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق أكبر قدر من المساندة .

وأضافت أن نصيب المرأة من قروض الجهاز تصل إلى نسبة ٣٥ ٪ من قروض جهاز حسب العقود المبرمة معها.. كما تحدثت عن أنواع التحويل من خلال البنوك ومن خلال الإقراض المباشر ومن خلال الجمعيات الأهلية، وكذا مساندة المرأة المعيلة التي تقيم مشروعات ولا تستطيع إنهاء الأوراق المطلوبة.. حيث يقوم الجهاز باستخراج الأوراق لها مجانا، وأنه يتم متابعه المرأة المنتجه واقامة معارض لتسويق منتجاتها بالمجان، وجارى التنسيق لعمل معارض أخرى بمحتلف الجهات لتسويق المنتجات .