وزارة الثقافة تحتفل بيوم الوفاء الثاني لشهداء الوطن وصالون ثقافي بالعريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار احتفالات اقليم القناة وسيناء بيوم الوفاء لشهداء الوطن، أقيم احتفال بيوم الوفاء الثانى لشهداء الوطن في قصر ثقافة العريش تحت رعاية الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك في اطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة على تنمية روح الولاء والانتماء والوعى للوطن، وبحضور محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى وأشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.. حيث تم تكريم أسرة الشهيد البطل مؤمن نعمان الضابط بقطاع قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء وأحد الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم واغتالتهم يد الإرهاب على أرض الفيروز في 8 أبريل 2015 .

وتضمنت فعاليات الاحتفال تفقد معرض الفنون التشكيلية ومعارض نتاج ورش المنتجات السيناوية للمرٱة والشباب.. ثم التوجه لمسرح قصر ثقافة العريش لبدء مراسم الحفل بالسلام الوطنى ثم عرض فيلم الشهيد من اخراج عاطف شكرى والذى جسد حياة الشهيد منذ تسلمه وسام جندى من جنود الدفاع عن الوطن وحتي يوم استشهاده، وأستؤنف الحفل بحوار مع أم الشهيد مؤمن نعمان والذى قدمه الاعلامى عبدالله يسرى، وتلاه عرض فنى لفرقة العريش للموسيقى العربية، وتخلل الفعاليات فقرة شعرية وبعدها عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية .

كما تم على هامش الاحتفال افتتاح منفذ بيع كتب اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور لفيف من قيادات الثقافة وشباب وأطفال قريتى الكرامة وعاطف السادات بالعريش المشاركين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية وورش الشعر والأدب بقصر ثقافة العريش .

وعلي هامش الاحتفال أيضا تم افتتاح معرض الفنون التشكيلية وعروض فنية لفرقتى الفنون الشعبية والموسيقى العربية بقصر ثقافة العريش، ويليها ظهر اليوم افتتاح مؤتمر الأدباء لليوم الواحد بشمال سيناء .

ويذكر أن مراسم الحفل بدأت بفقرة مواهب استعراضية لأطفال العريش اشراف مدحت نجيب تلاها افتتاح نتاج معرض الفن التشكيلى للأطفال إشراف ايناس سمير رئيس قسم الفن التشكيلى والحرف البيئية، والذى اشتمل على مجموعة من الرسومات المعبرة التي تنم عن براءه الأطفال والتعبير عن البيئة المحيطة.. كما قدمت فرقة كورال الأطفال تحت التاسيس مجموعة من الأغانى المتنوعة.. منها: عشان علمونا نحب الوطن، حبيبة أمها، أنا عصفورة، الدنيا ربيع، طوبة فوق طوبة، علينا العين بقيادة وليد عادل وتدريب خالد الشعراوى.. تلاها عرض فنى لفرقة الاطفال الاستعراضية والتي قدمت باقة من التبلوهات المميزة ومنها: السامر البدوى السيناوى المكون من ٣ رقصات، الدحية التي تعبر عن إستقبال الضيوف، رقصة الأسمرانية من التراث النسائى السيناوي، والدبكة التي تعبر عن الألعاب والحركات الشعبية السيناوية من تدريب مصطفى الخضرى وإشراف أحمد صابر .

وفي ختام العروض قام محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى بتكريم أعضاء الفرق المشاركة، وأمر بصرف مكافآت لهم .

ومن جهة أخرى.. أقيم على هامش الاحتفال الصالون الثقافى الثانى لإقليم القناة وسيناء الثقافى تحت عنوان «الاعلام وأثره على الوعى الجمعى للفرد والمجتمع» والذى أقيمت فعالياته بقصر ثقافة العريش.. حيث استضاف الصالون محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى والدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات بالمجلس .

وشمل الصالون حوارا حول الاعلام الوطنى وبناء الوعى للصحفى محمد أمين الذي تحدث حول الاعلام كشريك أساسى في بناء الوعى والدفاع عن الدولة الوطنية وهويتها وثوابتها، وأن نجاحه في حياته مرهون بالحفاظ على الدولة والحريات العامة .