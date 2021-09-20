تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:14 صباحاً
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي"
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة!
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا
-
الأحد 26 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟
فيديو
cnn arabic
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
138
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
انفجارات وأصوات مرعبة.. شاهد لحظة خروج الحمم من فوهة بركان جزر الكناري عن قرب
cnn arabic
السبت 25 سبتمبر 2021 10:00 صباحاً
هل تأخرت دول الخليج في تنويع اقتصاداتها والتحول إلى الطاقة النظيفة؟ صندوق النقد الدولي يجيب شبكتنا
cnn arabic
السبت 25 سبتمبر 2021 09:04 صباحاً
صفقة الغواصات النووية.. ماذا دار بين بايدن وماكرون في آخر اتصال بينهما؟
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
زعيم حركة حقاني يكشف لشبكتنا تفاصيل اتفاق بشأن سحب أمريكا مكافأة رأس أخيه
cnn arabic
الجمعة 24 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
السابق
احكيلنا حلمك وهنفسرهولك حالا.. مفسرة أحلام لو شفتوا الحاجات دي في الحلم لازم تقلقوا !
التالى
متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ"
Tweets by @3yonNews