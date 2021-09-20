«زي النهارده».. وفاة الصحفي واللغوى اللبناني أحمد فارس الشدياق 20 سبتمبر 1887

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أحمد فارس الشدياق مترجم ولغوى وصحفى لبنانى كانت له بعض المواقف المثيرة للجدل، ومنها أنه هاجم أحمد عرابى ووصفه بالعاصى، فضلا عن تحوله أكثر من مرة بين المسيحية والإسلام، لكنه كان من ألمع الرحالة العرب الذين سافروا إلى أوروبا خلال القرن التاسع عشر، كما أصدر أول صحيفة عربية مستقلة بعنوان «الجوائب» في إسطنبول، وكان مثقفا رفيعا وصداميا أيضا، ويذكر له أنه ساهم في تطوير اللغة الصحفية ونقاها من البلاغة الزائدة، ودشن العديد من المصطلحات الحديثة مثل الاشتراكية، عاش الشدياق لفترة بين انجلترا ومالطا، أما عن سيرته فتقول إنه ولد في عشقوت في لبنان وانتقل إلى قرية الحدث قرب بيروت 1809، وتعلم في مدرسة عين ورقة المارونية العربية والسريانية، وتلقى علوم البلاغة والمنطق واللاهوت،وتحول إلى البروتستانتية، ومات أخوه مسجوناً لدى المارونيين بسبب ذلك فوجد نفسه مجبرا على الرحيل للقاهرة في 1825 بهدف تعليم المُنصِّرين الأمريكان اللغة العربية والشعر وعُيِّن مُحرِّرًا في (الوقائع المصرية)، وفى 1834 دعته البعثة الكهنوتية الأمريكية إلى مالطا لتعليم العربية في مدارسهم وتصحيح ما يصدرمن كتب عربية،وحقق شهرة واسعة وظل في مالطا طيلة 14 سنة،وفى 1848 تلقى دعوة من الجمعية اللندنية لنشرالإنجيل لترجمة الإنجيل إلى العربية،وأقام بين بريطانيا وباريس،وكان قد طلق زوجته المصرية ليتزوج بامرأة بريطانية ليحظى بحماية القنصلية البريطانية إلى أن توفى«زي النهارده»فى20سبتمبر 1887.