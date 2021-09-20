محمد عز يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

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كشف الفنان محمد عز عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتب منشورًا عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الحمد لله رب العالمين أنا أحسن كتير جدا، الأعراض مبقتش موجودة تقريبا، ربنا كريم».

وأعلن محمد عز، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتب عز قائلاً: «دعواتكم بالشفاء.. إيجابي كورونا الحمد لله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

على جانب آخر، شارك محمد عز ضمن مسلسل المداح، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان حمادة هلال والفنان أحمد بدير، والفنانة نسرين طافش، الفنان ماجد الكدواني، والفنان ناهد فريد شوفي.

كما ينتظر محمد عز عرض فيلم الجريمة بطولة الفنان أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.