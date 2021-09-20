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وجه أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب.

وكتب أسامة نبيه، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل التحيه والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المكلفة باداره شؤون نادي الزمالك التي تتحمل أعباء لا حصر لها».

وأضاف: «نعلم كلنا مدي المسئوليه الكبيره التي تقع على عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وادارة واجهزه فنيه ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما».

وتابع: «شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمه التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان..وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم».

يذكر أن مسؤولي الزمالك سوف يحسمون خلال الساعات المقبلة، قرارهم بشأن الموافقة على عودة أسامة نبيه، إلى منصبه من عدمه، وذلك بعدما أعلن عن تراجعه عن الاستقاله.

وكان أسامة نبيه، تقدم باستقالته من الزمالك، يوم الخميس الماضي، لاعتراضه على عدم حصول الجهاز المعاون الفرنسي باتريس كارتيرون، على مكافأة الفوز بالدوري.