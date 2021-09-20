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قال أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، إن النادي الأبيض يدفع حاليًا ثمن إهمال مجلس الإدارة السابق، وذلك بعد العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الزمالك بحرمانه من القيد لمدة فترتين.

وقال أحمد حسام «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «لا توجد أي مؤمراة على الزمالك، النادي يدفع ثمن إهمال مجلس إدارات سابقة»، مضيفًا: «في قضية حسام أشرف، اللاعب ذهب إلى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة السابق بالزمالك، وأكد له أنه وقع في نادي آخر، أمير مرتضى قال له (ملكشي دعوة تعالى امضي للزمالك وأنا هتصرف)».

وأضاف: «النادي الأخر طلب الحصول على 500 ألف يورو، وحل القضية بشكل ودي مع الزمالك، ولكن النادي الأبيض رفض، وبناء عليه قدم النادي شكوي في الفيفا، وحصل على حكم ضد الزمالك».

وأردف: «في قضية الغاني أتشيمبونج، اللاعب مضى مخالصة بحصوله على مسحقاته المالية، وبعد ذلك رفع قضية ضد النادي وتم إهمال نظر القضية، حيث تم إسنادها لشخص هاوي، وتم الحكم لصالح المهاجم الغاني بأحقيته في الحصول على 23 مليون جنيه، على الرغم من أن القضية كانت سهلة، لأن اللاعب مضى على مخالصة».

وتابع: «قضية محمد إبراهيم تم الإهمال فيها أيضًا، حيث تم عمل (عقد وهمي)، حيث وضع نادي ماريتيمو شرط في حال بيع اللاعب في أي وقت يحصل مليون يورو، الزمالك باع محمد ابراهيم للمقاصة مقابل 5 ملايين جنيه، وأصبح مطالب بدفع لنادي ماريتيمو 20 مليون جنيه».

وأكمل: «أنا والله العظيم لا أتجنى على أحد، قرأت ورق القضايا بنفسي»، مضيفًا: «الإهمال جاء من رئيس النادي السابق، لأنه أسند قضايا شائكة لبعض من الهواة، غير الجديرين بإدارة مثل هذه الملفات الهامة»

وأشار: «يجب أن يصدر قانون في مصر بتحمل أي مسؤول يتسبب في أي غرامة مالية توقع على ناديه، تلك الغرامة من جيبه الخاص، وذلك مثلما فعلت وزارة الرياضة السعودية عام 2020»، مؤكدًا: «لو هذا القانون طُبق في مصر لن نجد أي عقوبة من الفيفا على أي نادٍ».

وأكمل: «هذا البرنامج مفتوح لأي شخص أن يرد، لو مش عاوز تدخل معي في مناظرة على الهواء، وممن تظهر في فيدو على (انستجرام) وتوضح الحقائق».

وواصل: «زعلانين ليه من استضافة حسين لبيب، في البرنامج؟ رئيس الزمالك وضح بعض الحقائق، لو لديك تعقيب رد عليه، وبرنامجي مفتوح أنك ترد أو من الممكن أن تظهر في فيديو على (انستجرام) ونتكلم ولو انا كذاب رد عليا بالحجة، وليس بتلقيح الكلام».

وأردف: «مش مجلس الإدارة السابق هو الذي أصدر قرارًا بسفر هاني زادة للبرتغال لعمل عقد ماريتنيمو، من ورط نادي الزمالك في تلك الملايين؟!، لو هناك قانون في مصر بأن يتحمل مجلس الإدارة من أمواله الخاصة أي عقوبات مالية توقع على النادي، كنا لن نرى هذا الإهمال».