برشلونة يُخطط للتعاقد مع «سترلينج»

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يسعى نادى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الدولى الإنجليزى، رحيم سترلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر سيتى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «سبورت»، الإسبانية، أن برشلونة كان قريبًا من الحصول على خدمات رحيم سترلينج، فى الصيف الماضى، موضحة أن ماتيو أليمانى المدير الرياضى لبرشلونة، سافر إلى مانشستر، وكاد يحسم الصفقة فى الميركاتو الصيفى الماضى، بعد أن فقد سترلينج مكانه فى تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

وأوضحت: «بسبب القيود الاقتصادية، حاول برشلونة ضم سترلينج على سبيل الإعارة، أو إقحامه فى صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبلى أو سيرجى روبيرتو، لكن لم تنجح خطة البارسا». وأضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعود بقوة لمحاولة ضم رحيم سترلينج فى الميركاتو الشتوى المقبل، مشيرة إلى أن مانشستر سيتى لن يمانع فى بيع لاعبه الإنجليزى، بعدما بات لدى الفريق العديد من الخيارات البديلة فى خط الهجوم.

وفى سياق آخر، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، موعد عودة أنسو فاتى، جناح برشلونة، للمشاركة فى المباريات الرسمية مع البلوجرانا.

وأصبح فاتى فى المراحل الأخيرة من تعافيه من الإصابة فى غضروف الركبة، بعد فترة غياب دامت أكثر من 10 أشهر، وكان من المفترض أن يعود فى الأسابيع السابقة، ولكن كان هناك تخوف من أى انتكاسة يتعرض لها الإسبانى.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن فاتى سيعود للمشاركة فى المباريات مرة أخرى مع برشلونة يوم 26 سبتمبر الجارى، فى مباراة ليفانتى فى بطولة الدورى الإسبانى.

وأوضحت أن فاتى سيلعب على 20 دقيقة فقط أمام ليفانتى، ثم يلعب لمدة 60 دقيقة أمام بنفيكا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، حتى يستعيد اللاعب لياقة المباريات والمستوى الذى كان عليه قبل الإصابة.

ومن جانبه، أكد فلافيو بيرشمان، وكيل الدولى الأوروجوانى رونالد أراوخو، لاعب النادى الكتالونى، أن الحديث حول تجديد عقده سيكون بنهاية العام.

وينتهى عقد «أراوخو» مع برشلونة عام 2023، ولكن النادى الكتالونى يسعى لتحصين المدافع الشاب، فى ظل لفته أنظار أندية أوروبا الكبرى.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية تصريحا مقتضبا من وكيل اللاعب الأوروجوانى الذى قال: «سنتحدث عن إمكانية تجديد عقد أراوخو فى نهاية العام، لسنا فى عجلة من أمرنا».

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا أصبح لاعبًا أساسيًا للمدرب رونالد كومان فى برشلونة، خاصة بعد عودته من الإصابة، ورغم النتائج المخيبة للبلوجرانا، لكن الأوروجوانى يحصل على عبارات الإشادة بمستواه الفردى، واشترك اللاعب مع الفريق هذا الموسم فى 4 مباريات، 3 فى الدورى الإسبانى ومباراة ببطولة دورى أبطال أوروبا.