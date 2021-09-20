جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة في أوسيم

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أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لمنطقة المتربة بقرية بشتيل لمتابعة تركيب بدالة لخط الصرف الصحي لاستيعاب تصرفات مياة الصرف الصحي بالمنطقة لحين الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرية بشتيل.

وجه نائب المحافظ لمسؤلي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة باستمرار اعمال التطهير الكامل لشبكات الصرف الصحي بقرية بشتيل لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وحدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث أنسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي.

وتفقد نائب المحافظ أعمال رصف وتطوير بطريق الكوم الأحمر وذلك بداية من مستشفي أوسيم وحتي طريق ترعة الزمر في أطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية لمركز ومدينة اوسيم بتفقد مشروع محطة مياة الشرب بصيدا والقيراطين بنطاق مركز ومدينة اوسيم لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وأزالة أي معوقات تعترض المشروع.