إسماعيل يوسف: رشحت هذا اللاعب للزمالك لخلافة فرجاني ساسي

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أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه يدعم النادي الأبيض من الخارج، مؤكدًا أنه لا يشترط وجوده في منصب لكي يساعد النادي.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات تلفزيونية: «فوجئت بتصريحات حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، أن رموز الزمالك لا يقفون خلف النادي، هذا الكلام غير صحيح»، مشيرًا: «أنا أتابع الدوري المغربي جيدًا، يوجد لاعب في فريق الوداد، لفت انتباهي، وهو أيمن الحسوني، حيث تابعته في 10 مباريات متتالية، قدم خلالها أداءً مميزًا، وهو لاعب كبير جدًا يلعب في مركز 9 و8 و10، هداف وصانع ألعاب ويجيد اللعب بضربات الرأس».

وأضاف: «عندما حدثت مشكلة فرجاني ساسي، بشأن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، ورحيله للدحيل القطري، تحدث مع أحد أصدقائي في المغرب، لكي أحصل منه على كافة المعلومات الخاصة بلاعب الوداد، لعرضه على إدارة الزمالك، لكي يكون بديلاً لفرجاني ساسي».

وتابع: «تواصلت مع حسين لبيب، تليفونيًا منذ شهرين، ورشحت له التعاقد مع أيمن الحسوني، ليعوض رحيل فرجاني، وأكدت له أنه لاعب مميز للغاية، ويتبقى موسم واحد فقط على انتهاء عقده مع الوداد، ولن يكلف الزمالك أموالا كبيرة»

وواصل: «أعطيت له رقم سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، من أجل التفاوض على ضم اللاعب»، مضيفًا ليس شرطًا أن أكون في موضع مسئولية لكي أدعم الفريق».