أخبار عاجلة

"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجم السابق: النادي يواجه أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز»

Print
نجم الزمالك السابق: النادي يواجه أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز» نجم السابق: النادي يواجه أخطاء أشخاص سابقين.. وما فعلته اللجنة الحالية «إعجاز»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد مجدي، نجم نادي السابق، إن ما يحدث داخل القلعة البيضاء من أزمات نتيجة أخطاء أشخاص سابقة لا تتحملها اللجنة الحالية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة حسين لبيب.

وأضاف مجدي، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة الحالية حصلت على 6 بطولات من 8 ألقاب جماعية، ويبذلون قصارى جهدهم، موضحًا أن ما فعلوه منذ توليهم المهمة يمكن وصفه بـ«الإعجاز».

وتابع أحمد مجدي: «الزمالك استغنى عن أكثر من لاعب مهم على رأسهم كريم بامبو، لذلك أزمة حرمانه من القيد ستسبب له أزمة كبيرة للغاية خاصة وأنه يعاني من نقص عددي في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مراكز أخرى».

واختتم نجم الزمالك السابق: «الإدارة الحالية أخطأت في عدم حسم أزمة القيد قبل الاستغناء عن بعض لاعبيها، خاصة وأن هذا الأمر وضع الفريق في ورطة بالاستغناء عن لاعبين دون تعويضهم، في ظل عدم قيد الصفقات الجديدة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب