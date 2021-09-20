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قال أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك السابق، إن ما يحدث داخل القلعة البيضاء من أزمات نتيجة أخطاء أشخاص سابقة لا تتحملها اللجنة الحالية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة حسين لبيب.

وأضاف مجدي، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة الحالية حصلت على 6 بطولات من 8 ألقاب جماعية، ويبذلون قصارى جهدهم، موضحًا أن ما فعلوه منذ توليهم المهمة يمكن وصفه بـ«الإعجاز».

وتابع أحمد مجدي: «الزمالك استغنى عن أكثر من لاعب مهم على رأسهم كريم بامبو، لذلك أزمة حرمانه من القيد ستسبب له أزمة كبيرة للغاية خاصة وأنه يعاني من نقص عددي في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مراكز أخرى».

واختتم نجم الزمالك السابق: «الإدارة الحالية أخطأت في عدم حسم أزمة القيد قبل الاستغناء عن بعض لاعبيها، خاصة وأن هذا الأمر وضع الفريق في ورطة بالاستغناء عن لاعبين دون تعويضهم، في ظل عدم قيد الصفقات الجديدة».