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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف مسؤولي النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، من تراجع أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، عن استقالته.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «هناك تحفظ من إدارة الزمالك على عودة أسامة نبيه المدرب العام للنادي بعد تقديم استقالته للرحيل عن الفريق، في الأيام الماضية، بسبب عدم حصوله على مكافأة الفوز ببطولة الدوري الممتاز».

وعن تطورات تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق، قال: «هناك بعض الشروط من أشرف بن شرقي لتجديد عقده، والشرط الجزائي عقبة كبرى أمام التجديد».

يُذكر أن أشرف بن شرقي، ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الانتقالات الشتوية المقبلة.