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عصام عبدالفتاح عن اتهامه بالتشكيك في أحقية للدوري: «كلام عبيط»

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عصام عبدالفتاح عن اتهامه بالتشكيك في أحقية الزمالك للدوري: «كلام عبيط» عصام عبدالفتاح عن اتهامه بالتشكيك في أحقية للدوري: «كلام عبيط»

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قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن ما تردد بشأن تشكيكه في تتويج نادي بلقب الدوري عارِ تمامًا من الصحة، مضيفًا «مستحيل أقول كلام عبيط زي ده وصدر من شخص غير مسؤول».

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تحسين أداء التحكيم المصري وخلق كوادر جديدة خلال عام واحد، موضحًا أنه أمامه شهر لعمل دورات ومعسكرات.

واستكمل تصريحاته أن وجيه أحمد تعرض للظلم خلال فترة رئاسته للجنة الحكام، لعدم قدرته على تغيير الحكام في ظل ضيق الوقت، مضيفًا «لم يكن لديه فرصة لتطوير أداء الحكام لكني أحتاج لعام لصناعة الفارق في الأداء».

وواصل عصام عبدالفتاح: «سنحاول تحسين صورة مباريات الدوري في الموسم الجديد عن طريق جلسة مع المسؤولين، ووضوح الصورة سينعكس بالإيجاب على التحكيم والكرة المصرية بشكل عام، فضلًا عن طلبي زيادة عدد كاميرات الـVAR».

واختتم تصريحاته: «سأعمل على تبادل الخبرات مع الدول العربية عن طريق الاستعانة بحكامهم مع إرسال حكام مصريين إليهم إلا أن هذا الأمر يحتاج لموافقات من أسبوعين إلى 10 أيام قبل تقديم النادي طلب بالاستعانة بأجانب.. وأنا أكثر شخص وقف بجوار جهاد جريشة في العالم لكني لن أرد على هجومه علي».

المصرى اليوم

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