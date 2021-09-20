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أعربت الفنانة الكبيرة يسرا عن سعادتها البالغة، بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه وتفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية للفنانين، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

وقالت في إتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر: «فرحانة لأني حسيت أن الفن والفنانين غاليين على الوطن وعلى مصر، وفي ناس كتيرة بتتعب ومبتقدرش تتعالج وبنلم ليها ولكن هل دة ممكن يكون كفاية أو لا».

وأضافت يسرا قائلة: «قرار الرئيس كان مهم أننا نحسن أننا مهمين للدولة والمجتمع وأن لينا قيمة للعالم العربي والخارجي، ففي احترام للفن والفنانين وأما دا يحصل من دولتك والرئيس شيء بيحسسنا أننا مسنودين».

وتابعت يسرا قائلة: «الرئيس مبيعملش بس للفن ولكن بيعمل حاجات كتير بقول ربنا يخليهولنا لأنه بيشتغل في مليون حاجة في نفس الوقت».

واختتمت حديثها قائلة: «في جزء كبير من الزملاء بيعاني وبيحتاج لفلوس وأساميها كبيرة وفي حتة كرامة وكبرياء وعزة نفس وهما مبيرضوش يطلبوا والناس مش قادرة تستوعب أن الفنان مهما أخد أجر كبير بيكون في مسؤوليات كبيرة حواليه أنا مباخدش عشان رزقي لوحدي ولكن رزقي ورزق اللي حواليا».