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بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

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بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا
بعد أسبوع على فرض وارسو حالة طوارئ عقب تدفُّق المهاجرين

بينهم عراقية.. العثور على 4 جثث على حدود بولندا وبيلاروسيا

عُثر على أربع جثث أمس الأحد، بينهم عراقية، عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفق مسؤولين من البلدَيْن، بعد نحو أسبوع على فرض وارسو حالة طوارئ عند حدودها عقب التدفُّق المستمر للمهاجرين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد حرس الحدود البولندي العثور على ثمانية مهاجرين منهكين في منطقة أخرى، تغطيها المستنقعات، قريبة من الحدود.

وعبر آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الأشهر الأخيرة.

وذكر حساب تابع لحرس الحدود البولندي على تويتر: "أمس الأحد تم اكتشاف جثث ثلاثة أشخاص في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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