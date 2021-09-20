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«قطع الطريق بشكل خاطئ».. مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات

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«قطع الطريق بشكل خاطئ».. مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات «قطع الطريق بشكل خاطئ».. مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث الشيخ هاني الشحات

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كشفت مصادر أمنية تفاصيل مصرع الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد الأرقم في مدينة نصر.

وقالت المصادر: «بالنسبة لما تم تداوله على عددكشفت مصادر أمنية تفاصيل مصرع الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب بالأوقاف في مدينة نصر، وبالنسبة لما تم تداوله على عدد من المواقع بشأن وقوع مصادمة بين (3 سيارات) ومصابين بمدينة نصر بالقاهرة، فقد تبين قيام قائد سيارة ملاكى (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب في إصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم