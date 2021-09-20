"التجارة" تجدِّد تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات

★ ★ ★ ★ ★

أكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني يُعدُّ مخالفة لأنظمة الأحوال

‏ جددت وزارة التجارة تشديدها على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

وأكدت أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن عددًا من المنشآت والمراكز التجارية والتطبيقات الإلكترونية بدأت بإعلان التخفيضات، والعروض الترويجية، وإطلاق المسابقات التجارية بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية لجذب المتسوقين والمتسوقات.