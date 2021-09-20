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ضبط سائق النقل الثقيل المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

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ضبط سائق النقل الثقيل المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر ضبط سائق النقل الثقيل المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مساء الأحد، القبض على سائق النقل المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم في مدينة نصر.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

كان الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، لقي مصرعه، عصر أمس، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وسيارة ملاكي.

ودلت التحريات أن الحادث وقع بالقرب من شارع مكرم عبيد، وأن السيارة النقل دهست السيارة الملاكي.

وانشرت الخدمات المرورية بالطريق، فضلا عن تواجد مكثف من رجال الأمن والمباحث لتكثيف التحريات والوقوف على أسباب الحادث.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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