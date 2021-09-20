أخبار عاجلة

"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

Print
حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «تواصلت مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وأكد لي أنه لا أساس من الصحة، لما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي»، مضيفًا :«أمير توفيق، أكد أن بن شرقي، ليس ضمن حسابات الأهلي في تلك الفترة».

وأضاف: «بن شرقي في نهاية شهر يناير المقبل، سيكون لاعب حر، إذا لم يجدد تعاقده مع الزمالك، يستطيع التوقيع لأي نادٍ»، موضحًا: «الأهلي لديه نظام، هو أن أي لاعب عقده انتهى مع ناديه، من حقه التعاقد معه»، مضيفًا :«ين شرقي إذا لم يجدد للقلعة البيضاء، وارد أن تجده في الأهلي أو بيراميدز».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب