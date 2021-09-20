حقيقة مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

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كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «تواصلت مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وأكد لي أنه لا أساس من الصحة، لما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي»، مضيفًا :«أمير توفيق، أكد أن بن شرقي، ليس ضمن حسابات الأهلي في تلك الفترة».

وأضاف: «بن شرقي في نهاية شهر يناير المقبل، سيكون لاعب حر، إذا لم يجدد تعاقده مع الزمالك، يستطيع التوقيع لأي نادٍ»، موضحًا: «الأهلي لديه نظام، هو أن أي لاعب عقده انتهى مع ناديه، من حقه التعاقد معه»، مضيفًا :«ين شرقي إذا لم يجدد للقلعة البيضاء، وارد أن تجده في الأهلي أو بيراميدز».