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تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين

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السعودية تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين تحقق تفوقا عالميا في الخدمات الإلكترونية والتفاعل مع المواطنين
حققت المملكة العربية تفوقًا عالميًّا في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

ويعتمد مؤشر نضج التقنيات الحكومية «GTMI» المركب على 48 مؤشرًا رئيسيًا تم تحديدها لجمع البيانات من 198 ًا.

ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «a،b،c،d»، حيث تضم المجموعة «a» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، دولًا مثل أمريكا، وتركيا، واليابان، والإمارات، أما المجموعة «b» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، وضمت كلاً من البحرين ومصر والصين والأردن والسعودية وعُمان وقطر، وغيرها من الدول.

ويتألف تقرير البنك الدولي حول النضج الرقمي من أربعة مؤشرات فرعية:

* يرصد مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية الجوانب الرئيسية لنهج بأكملها، بما في ذلك الخدمات السحابية الحكومية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة معلومات الإدارة المالية المتكاملة.

* يستخدم مؤشر تقديم الخدمات العامة البيانات الحالية من مؤشر الأمم المتحدة للخدمات عبر الإنترنت، فضلاً عن مؤشرات جديدة على البوابات الإلكترونية، وخدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وقدرات الدفع الإلكتروني، وغيرها.

* يقيس مؤشر مشاركة المواطنين جوانب منصات المشاركة العامة وآليات استطلاع آراء المواطنين والبيانات المفتوحة والبوابات الحكومية المفتوحة.

* يرصد مؤشر العوامل التمكينية للتكنولوجيا الحكومية الإستراتيجية والمؤسسات والقوانين واللوائح التنظيمية، وكذلك المهارات الرقمية وسياسات وبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية. ويمكن الاطلاع على جميع البيانات على مستوى الاقتصاد في مجموعة بيانات التكنولوجيا الحكومية.


الوطن السعودية

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