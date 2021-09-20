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طلعت يوسف: لن نضم أي لاعب من الاتحاد..وسأرحل عن الإسماعيلي في هذه الحالة

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طلعت يوسف: لن نضم أي لاعب من الاتحاد..وسأرحل عن الإسماعيلي في هذه الحالة طلعت يوسف: لن نضم أي لاعب من الاتحاد..وسأرحل عن الإسماعيلي في هذه الحالة

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أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ، أنه لا يفكر في ضم أي لاعب من فريق الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية : «غير وارد على الإطلاق ضم أي لاعب من الاتحاد السكندري في الميركاتو الصيفي، وإن كان من حقي التعاقد مع أي لاعب باتباع الطرق الاحترافية، بالتواصل مع إدارة النادي والجهاز الفني برغبتي في ضم أحد لاعبي الفريق».

وأضاف: «إذا كان هناك كلام يتردد عن مفاوضات الإسماعيلي مع أحد لاعبي الاتحاد، هذا غير صحيح على الإطلاق، نحن لم نطلب من أي مسؤول التعاقد مع أي لاعب من النادي السكندري».

وأشار: «عقدي مع الإسماعيلي لمدة موسم قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين». مضيفًا: «لايوجد بند بفسخ التعاقد في حال عدم عدم الصفقات التي طلبتها».

وأوضح: «بالتأكيد سأرحل إذا لم يتم تدعيم الفريق بصفقات تكون قادرة على صناعة الفارق مع النادي الإسماعيلي ».

المصرى اليوم

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