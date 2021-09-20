أرقام فالنسيا وريال مدريد: بنزيما وفينيسيوس يتألقان في معقل الخفافيش

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واصل ريال مدريد انطلاقته المثالية للموسم في لا ليجا بعد ان حقق الفوز خارج قواعده على فالنسيا بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن أصحاب الأرض افتتحوا التهديف في الشوط الثاني عن طريق المهاجم الشاب هوجو دورو في الدقيقة 66.

وعدل ريال مدريد النتيجة في الدقيقة 86 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومن صناعة كريم بنزيما.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، رد فينيسيوس الهدية لبنزيما وصنع له هدف، ليحقق الضيوف انتصارًا قاتلًا في معقل الخفافيش.

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 13 نقطة في قمة ترتيب الدوري بعد 5 جولات من البداية، في حين تلقى فالنسيا هزيمته الأولى هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز الثالث.

رجل المباراة:

حصل كريم بنزيما على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن سجل وصنع، ولعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه بمباراة في غاية الصعوبة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ريال مدريد فاز بمباراة على ملعب ميستايا في لا ليجا بعد ان تأخر بالنتيجة في البداية للمرة الأولى منذ عام 1993 (فاز 2-1 ايضًا).

- فينيسيوس جونيور سجل 5 أهداف في أخر 5 مباريات لعبها في لا ليجا، وهو نفس عدد أهدافه في أول 59 مباراة له بالمسابقة.

- كريم بنزيما سجل 7 أهداف في أخر 6 مباريات لعبها ضد فالنسيا، ليرفع من حصيلته التهديفية ضد الخفافيش إلى 13 هدفًا (في 25 مباراة). المهاجم الفرنسي سجل أكثر فقط ضد أتلتيك بيلباو وغرناطة (14 ضد كل فريق).

- بنزيما سجل 6 أهداف وصنع 5 في أول 5 جولات من الدوري هذا الموسم، لا يوجد لاعب أخر لديه عدد مساهمات تهديفية أكثر من المهاجم الفرنسي على مستوى جميع لاعبي مسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في موسم 2021/2022 (11).

- فقط ليفاندوفسكي (24) وهالاند (20) سجلا أهدافًا أكثر من بنزيما (19) في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ فبراير 2021.

- ريال مدريد لم يخسر في 18 مباراة متتالية خارح أرضه في الدوري (فاز 12 وتعادل 6) ليعادل أفضل أرقامه بدون هزيمة خارج أرضه (18 مباراة خلال الفترة من مارس 1996 إلى فبراير 1997 و18 مباراة خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2016).

- خسر فالنسيا مباراة في الدوري على ملعب ميستايا بعد أن كان متقدمًا حتى الدقيقة 85 للمرة الأولى في تاريخه.

- ريال مدريد قلب خسارته إلى فوز أمام فالنسيا في 154 ثانية، أسرع عودة له في مباراة من الخسارة إلى فوز في الدوري منذ مايو 2015 (من الخسارة 1-2 إلى فوز 3-2 على خيتافي في 136 ثانية).