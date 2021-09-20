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نجم السابق يعلن بيع قميصه في مزاد علني دعما للنادي خلال أزمته المالية ()

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نجم الزمالك السابق يعلن بيع قميصه في مزاد علني دعما للنادي خلال أزمته المالية (فيديو) نجم السابق يعلن بيع قميصه في مزاد علني دعما للنادي خلال أزمته المالية ()

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أعلن حسين ياسر المحمدي، نجم الأسبق، عرض قميصه للبيع في مزاد خيري لدعم الزمالك خلال أزمته المالية الحالية. وقال حسين ياسر عبر مقطع على حسابه بموقع فيسبوك:«أنا رجل مواقف وأفعال وسبق أن تنازلت عن مبلغ مالي كبير كان من مستحقاتي المالية المتأخرة لمساندة نادي الزمالك».

وأضاف: «قررت عرض قميصي الذي لعبت له للزمالك موسم 2010 – 2011 للبيع في مزاد خيري للوصول لأعلى سعر ممكن لدعم نادي الزمالك بنصف المبلغ مع التبرع بنصف المبلغ الآخر لمؤسسة خيرية يختارها الفائز بهذا المزاد».

وأكد أن هذا الأمر كبير بالنسبة له لأنه قميص نادي الزمالك الذي يفخر بأنه ارتدى قميصه في مشواره الكروي. ولعب حسين ياسر المحمدي للزمالك بعد تجربة قصيرة مع الأهلي كما دافع عن ألوان وادي دجلة أيضاً في الدوري المصري.

المصرى اليوم

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