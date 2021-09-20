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أعرب كريم حافظ، ظهير أيسر فريق مالاتيا سبور التركي، عن سعادته البالغة بعد اختياره في القائمة الأولية المنتخب الوطني، لمباراتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وقال كريم حافظ في تصريحات تلفزيونية: «استدعائي للمنتخب كان مفاجأة بالنسبة لي، أعلم أنها القائمة الأولية، وسواء أصبحت في القائمة النهائية أم لا فهذا يعطيني حماسًا شديدًا لمجرد أنهم يتابعونني».

وأضاف :«أعد الجماهير المصرية بالظهور بمستوى مختلف، في الفترة المقبلة مع المنتخب»، موضحًا: «عند انضمامي أول مرة للمنتخب كنت صغير السن، وخلال الفترة الماضية اكتشسبت خبرات كبيرة وإن شاء الله سأقدم أداءً مميزًا».

وأشار: «تلقيت في الميركاتو الصيفي أكثر من عرض في الميركاتو الصيفي الماضي على رأسها من أحد أندية الدوري الإسباني، ولكن لأن فريقي باع أكثر من لاعب، قرر عدم بيعي، ومن الممكن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل»، موضحًا:«لم لأتلق أي عروض من مصر، خلال الفترة الماضية».