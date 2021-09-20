الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري .. الموعد والقنوات والتشكيل

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يلعب فريق الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباراة بطولة السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل، في حدث طال انتظاره من عشاق المارد الأحمر ومتابعي الكرة المحلية.

ويخوض رفاق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة بعد تحقيق لقب الدوري الممتاز في النسخة قبل الماضية والكأس المحلي في النسخة الماضية، فيما يتواجد الطلائع بعد حسمه لمركز الوصيف في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري يوم الثلاثاء القادم عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيتم نقل لقاء كأس السوبر على شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية، مع وجود استديو تحليلي مميز يضم أبرز نجوم الكرة المصرية.

كما سيوفر «المصري اليوم» لمتابعيه وعشاق الكرة المحلية خدمة متابعة أحداث لقاء الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأحداث من داخل الملعب، بالإضافة إلى وجود استيديو تحليلي مميز بوجود إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك الأسبق.

تشكيل الاهلي امام طلائع الجيش في السوبر المصري

دخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية بقائمة تضم 27 لاعبًا، شهدت تواجد معظم نجوم الفريق الأول باستثناء العائد من الإصابة محمد محمود الذي خرج لأسباب فنية وفقًا لرؤية بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

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ومن المتوقع أن يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى نظرًا للمستوى المميز الذي ظهر به في الفترة الأخيرة وفضلًا عن كونه سبب أساسي في التتويج بلقب الكأس بعد التألق في ركلات الترجيح بين الأهلي والطلائع خلال المباراة النهائية.

وحسم الدولي التونسي على معلول المشاركة أساسيًا في مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد بدر بانون كقلب دفاع إلى جانب اليساري أيمن أشرف، ويشهد مركز الظهير الأيمن منافسة شرسة في ظل وجود محمد هاني والوافد الجديد كريم فؤاد فيما تراجعت حظوظ أكرم توفيق بعد الإصابة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشارك الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في مركز الوسط الدفاعي، وأمامهما محمد مجدي أفشة الذي يتمحور عليه الطريقة الهجومية للأحمر.

وسيدفع موسيماني بثلاثي هجومي خلال مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري يضم حسين الشحات ومحمد شريف فيما تستمر المفاضلة بين طاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

حكام مباراة السوبر المصري

ويقود طاقم تحكيم جزائري لقاء الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بقيادة حكم الساحة الدولي مصطفى غربال والثنائي حاملي الراية عبدالحق اتشعلي وعباس أكرم زرهوني، إلى جانب الحكم الرابع الياس بوكواسة، فيما ستواجد عبيد شارف كحكم لتقنية الفيديو بمساعدة بن براهم لحلو.

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وتمتلك الجماهير الحمراء ذكريات رائعة ومناسبات لا تُنسي مع الحكم الجزائري غربال حيث أدارت صافرته نهائي القرن أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والذي انتهى لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف، وكذلك تتويج رفاق موسيماني بالسوبر القاري على حساب نهضة بركان.