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ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، ورجل الأعمال الشهير، يظهر من جديد في ملف أزمات الفارس الأبيض، بعدما انتشرت صور له مع لاعبي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأظهرت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رجل الأعمال ممدوح عباس، يجلس بجوار شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، وباتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك.

وفسر الكثير من المشاركين على تعليقات صورة ممدوع عباس ولاعبي وجهاز الزمالك، هذا الاجتماع بنية رجل الأغمال من لم شمل الزمالك واللاعبين والتدخل في حل أزمات النادي المالية التي يمر بها خلال الفترة الحالية عقب فوز الفريق الأبيض بالبطولة رقم 13 في تاريخه.

وكان عباس قد تولى رئاسة الزمالك في الفترة بين 2006 إلى 2009 عبر مجالس معينة ثم انتخب رئيسا للقلعة البيضاء قبل رحيله عام 2012 بعد استقالة مجلس إدارته.