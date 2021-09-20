صفقات الأهلي الجديدة تواجه أزمة كبيرة خلال مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري

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أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما. جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.