صفقات الأهلي الجديدة تواجه أزمة كبيرة خلال مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري

أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف اللاعبين الجدد من المشاركة في كأس السوبر المصري، في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء التي قد يكون قد حصل عليها أي منهما ضمن فريقه السابق.
وطلب الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لهؤلاء اللاعبين.
وكان الأهلي قد تعاقد مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، مع عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتيهما. جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كأس السوبر المصري.
ومن ناحية أخرى يواصل الأهلي الاستعداد لمباراة السوبر حيث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق التي غادرت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء 21- 9 -2021 عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات- أبوظبي.
مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا
مشاهدة مبارة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري بث مباشر الآن اضغط هنا
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري. وخاض الفريق مباراة ودية اليوم الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.
وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثانية المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.