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محافظ المنوفية يكشف عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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محافظ المنوفية يكشف عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد محافظ المنوفية يكشف عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

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تحدث اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن سر تواجده في كل مشروع أو إنشاء جديد، مشيرًا إلى أن «عملي في الرقابة الإدارية ما يقرب من 30 عامًا أعطاني خلفية كبيرة جدا بالعمل في المحافظات ومتطلبات العمل داخل محافظات »، مما ساعده بشكل كبير للعمل كمحافظ للمنوفية، لافتًا إلى أنه مقيم في محافظة المنوفية بشكل دائم ومعه أسرته.

وأضاف «أبوليمون»، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه مع عودة العام الدراسي الجديد سيتم العمل بجميع الدواوين والمدارس بنظام خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس؛ مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ مع استمرار تنفيذ خطة تطهير الدواوين والمدارس قبل وبعد انتهاء يوم العمل في ظل تداعيات المستجد؛ مع ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية والإدارات بأي حالات طارئة لاتخاذ اللازم.

وتابع: «تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للتوسع في مراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل لسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بقطاعي التربية والتعليم والجامعات باعتبارهما ذات أولوية أولى قبل بدء العام الدراسى الجديد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بحضور أعضاء اللجنة ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل المديرية لشئون الشباب بالمحافظة.

وأكمل محافظ المنوفية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكافة فئات المجتمع؛ حفاظًا على الصحة العامة وحمايتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدًا على ضرورة عرض الموقف الحالي لجائحة كورونا وموقف التطعيمات بشكل دوري؛ للوقوف على مدى توافر التطعيمات اللازمة للمواطنين وضمان وصول اللقاح للمستهدفين بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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