وفاة نجل الفنانة اعتماد خورشيد

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توفي إيهاب خورشيد، والد الفنان الشاب عمر خورشيد ونجل المنتجة والفنانة الراحلة اعتماد خورشيد الزوجة السابقة لوالد الراحل عمر خورشيد عازف الجيتار الشهير والأخ غير الشقيق للفنانة شريهان.

عمر خورشيد - صورة أرشيفية

وتوفي إيهاب خورشيد إثر أزمة صحية قصيرة بحسب ما أعلنه نجله الفنان الشاب عمر خورشيد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.. بعد ما يقرب من 3 شهور من وفاة والدته شهرين المنتجة اعتماد خورشيد إثر إصابتها بالتهاب رئوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، والتي توفت في 27 يونيو الماضي.

صور نادرة للفنانة شريهان مع شقيقها الموسيقار وعازف الجيتار عمر خورشيد - صورة أرشيفية

الراحل إيهاب خورشيد مع أشقائه وعازف الجيتار عمر خورشيد

إيهاب خورشيد والد الفنان الشاب عمر خورشيد -نجل الفنانة علا رامي، ونجل المنتجة والفنانة الراحلة اعتماد محمد على حافظ رشدي الشهيرة ب«اعتماد خورشيد» زوجة الراحل أحمد خورشيد.