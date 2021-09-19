ميلان يتعادل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

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تمكن فريق ميلان من خطف تعادل مثير أمام مضيفه يوفنتوس بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

شهد اللقاء تبادل للسيطرة على الكرة من الفريقين مع عدد من الهجمات على المرمى، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب الإسباناي ألفارو موراتا فيما أدرك أنتي ريبيتش هدف التعادل لميلان عند الدقيقة 76.

وبهذا التعادل يتواجد ميلان في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الإنتر صاحب الصدارة، ويتواجد يوفنتوس في المركز الثامن عشر بنقطتين فقط.