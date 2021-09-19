أخبار عاجلة

الأيادي الناعمة.. الأسطى أمل أول منجد افرنجى بدرجة بكالوريوس -
سألنا رانيا فريد شوقي ليه الناس بتحب أبوكي أوي❤️.. ردت وقالت لنا السر -
سألنا سلوى خطاب لما بتشوفي الكوميك اللى معمول بصورك بتعملي إيه؟ ???????? -
تشيع جنازة طفلة بالغربية توفت على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
التفاصيل الكاملة وفاة طفلة بالغربية على يد طبيب بيطري أعطاها حقنتين -
أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على -
إزاي تتطوع فى وزارة التربية والتعليم وتشتغل بالحصة؟.. وتعمل إيه علشان تقدم؟.. كل التفاصيل للمهتمين -
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين

Print
لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين
قال للمولود: ستخبرك عائلتك بأنك وُلدت في زمن لا يوجد فيه بنزين ولا كهرباء

لبنان.. طبيب يذهب للمستشفى بدراجة هوائية لإجراء عملية ولادة بعد نفاد البنزين

تصدَّرت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة طبيب جراحة نسائية؛ استقل دراجة هوائية ليتمكن من الوصول إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة في حالة مخاض، وفقًا لـ" اليوم".

وتفصيلاً، نشر الطبيب ذكي سليمان على صفحته عبر "فيسبوك" صورة له وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته بعد انتهاء عملية التوليد في مستشفى رزق (الجامعة اللبنانية الأمريكية)، وقال إنه "قصد المستشفى مستقلاً دراجته الهوائية بسبب نفاد البنزين من سيارته".

وتوجَّه بالحديث إلى الطفل المولود حديثًا: "يومًا ما ستخبرك عائلتك بأنك وُلدت في زمن اضطر فيه الطبيب إلى ركوب الدراجة الهوائية لولادتك في زمن لا يوجد فيه البنزين ولا الأدوية ولا الكهرباء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موسكو تحذر.. تحالفات واشنطن ضد روسيا والصين

موسكو تحذر.. تحالفات واشنطن ضد روسيا والصين

لافروف يؤكد للمقداد دعم روسيا الثابت لسيادة سوريا

لافروف يؤكد للمقداد دعم روسيا الثابت لسيادة سوريا

روسيا.. مظاهرة في موسكو احتجاجًا على "تزوير واسع للانتخابات"

روسيا.. مظاهرة في موسكو احتجاجًا على "تزوير واسع للانتخابات"

محافظ مطروح يستقبل وفد شباب قرية الروسيات بمدينة الحمام

محافظ مطروح يستقبل وفد شباب قرية الروسيات بمدينة الحمام