سحب قطار ركاب تعطل بخط «السويس - الإسماعيلية» وعودة الحركة لطبيعتها

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توقف قطار ركاب بالقطاع الريفي شمال حي السويس، ودفعت سكة حديد السويس بجرار لسحب القطار واستكمال رحلته إلى الإسماعيلية.

كان قطار الركاب انطلق من محطة قطار السويس عصر اليوم متجها إلى الإسماعيلية، وتعطل القطار بين محطتي جنيفة وأبوحلب شمال السويس. وقال مصدر مسؤول بسكة حديد السويس، إن عطل فني أصاب وحدة كبس الزيت في جرار القطار، أدى إلى توقف محرك الديزل وانبعاث دخان كثيف، وعقب ذلك جرى الدفع بجرار إلى مكان القطار، وأجرى فنيو السكة الحديد ربط للجرار تحرك بعربات الركاب إلى وجهتها قاصدا الإسماعيلية.

وأضاف المصدر أن حركة القطارات على خط سكة حديد «السويس _الإسماعيلية» تسير بشكل طبيعي، إذ خرج في الخامسة مساء الأحد قطار ركاب من محطة السويس قاصدا الإسماعيلية، وسار باتجاه الشمال على الخط دون أية عوائق للرحلة.