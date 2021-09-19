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استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر في هذه الحالة

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استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر في هذه الحالة استشاري: عملية تكميم المعدة تُعالج السكر في هذه الحالة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف بالنسبة للمصاب به حديثًا أي منذ 50 سنوات على سبيل المثال، ولكن في العلاج من مرض السكر المزمن، فيفضل إجراء عملية تحويل المسار.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تكميم المعدة عملية خفيفة وتجرى في السن الصغير، ويعود المريض إلى النشاط الطبيعي في وقت قصير جد، مضيفًا أن تكميم المعدة تصلح لمن يزيد وزنه عن 65 عامًا، خاصة إذا كان يعاني من مشاكل في المفاصل أو مركب مدعمات.

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