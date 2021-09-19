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أمطار على 3 مناطق وغبار على الساحل

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أمطار على 3 مناطق وغبار على الساحل أمطار على 3 مناطق وغبار على الساحل
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (25-45 كم/ساعة)، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة (15-35كم/ساعة)، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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