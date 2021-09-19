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تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

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تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران
بين الرسائل النصية التي تبعث بها الشركة الوطنية للمياه، تحذيرا لعملائها من ارتفاع الاستهلاك، وبين تقدم عدد من المتضررين في منطقة نجران ببلاغات رسمية إلى خدمة العملاء، يحملون فيها الشركة مسؤولية ارتفاع الفاتورة الشهرية، نتيجة وجود خلل في مشروع تمديدات الشبكة إلى منازلهم، تبقى مشكلة ارتفاع المبالغ المالية التي تسجلها عدادات المياه، حائرة يتجاذبها الطرفان وسط ارتفاع الأصوات، بوضع حلول جذرية لتلك المشكلة المتكررة.

حفريات الكهرباء

وأكد أحد المسؤولين بشركة المياه أثناء وقوفه على بعض تسربات الأحياء، بأن مشكلة التسرب تتحملها شركة الكهرباء، بسبب الحفريات التي ينتج عنها ذلك التسرب، مشيرا إلى أنه جار العمل للتنسيق بين كافة الجهات المختصة، لبحث الحل السريع ومعالجة الوضع في أقرب وقت ممكن، فيما نفى مصدر مطلع في إدارة خدمات المياه بمنطقة نجران، وجود أي خلل في تمديدات المياه إلى المنازل، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بدورها فور رصد ارتفاع استهلاك المياه على أي عداد، وتتواصل مع مالك العقار لتنبيهه، ومطالبته بالتأكد من سلامة الشبكة الداخلية للعقار، تجنبا لارتفاع مبلغ الفاتورة، كاشفا - من واقع تجربة - أن تعطل عوامات الخزانات الأرضية للمنازل، يعتبر سببا رئيسيا في تسرب المياه إلى الأحياء والشوارع، بعد امتلاء تلك الخزانات وتوقف عوامة الكهرباء، وقت ضخ المشروع للكميات المقررة في جدول التوزيع.

مستنقعات الأحياء

واشتكى عدد من سكان أحياء المنطقة، من تسرب شبكات المياه، مؤكدين أنها تشكل بحيرات على امتداد الشوارع وما جاورها على هيئة مستنقعات، مما تسبب في تكاثر الحشرات والبعوض، والتشوه البصري لأكثر من حي، فيما لم تقف معاناة الأهالي عند حد التسرب ومشاكله، إنما امتدت حسب ما ذكر المتضررون إلى فواتير المياه، التي تضاعفت وبشكل كبير على حسابهم، بسبب التسرب الذي لم يعالج منذ عدة أشهر، رغم البلاغات والشكاوي التي تقدموا بها، وأشاروا إلى أن الرد يأتيهم بأنه سيتم التواصل معهم في أقرب وقت، دون حلول تذكر، والمتضرر الأول والأخير هم السكان المواطنون والمقيمون، مطالبين بمعالجة الوضع في أقرب وقت، مؤكدين أن الفواتير أنهكتهم، والمستنقعات تهددهم بما تسببه من مشاكل لأطفالهم والمنازل والسيارات.

من تعليق شركة المياه

لا خلل في تمديدات الشبكة إلى المنازل

نقوم بدورنا فور رصد ارتفاع الاستهلاك

نتواصل مع مالك العقار لتنبيهه

نطالب بالتأكد من سلامة الشبكة الداخلية للعقار

السبب تعطل عوامات الخزانات الأرضية للمنازل


الوطن السعودية

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